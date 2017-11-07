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Volt Resources - XFRA R8L: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




07.11.17 09:22
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VOLT RESOURCES LTD R8L AU000000VRC9


AB/FROM ONWARDS 07.11.2017 08:29 CET


Aktuell
Übernahme - Beste Lithium-Lagerstätte Nordamerikas!
917% Lithium Hot Stock nach 6.567% mit AVZ Minerals und 2.275% mit Nemaska Lithium!  
 
Power Metals Corp.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,015 € 0,016 € -0,001 € -6,25% 07.11./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000VRC9 A2AGQP 0,049 € 0,010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Hamburg 0,014 € 0,00%  08:11
Berlin 0,015 € -6,25%  08:08
Frankfurt 0,012 € -14,29%  08:30
  = Realtime
Aktuell
30% Kosteneinsparung - Übernahme in Kürze! 561% Hot Stock nach 10.866% mit Aurora Cannabis und 67.620% mit Canopy Growth!

High Hampton Holdings Corp.
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