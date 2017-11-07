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Volt Resources - XFRA R8L: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
07.11.17 09:22
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VOLT RESOURCES LTD R8L AU000000VRC9
AB/FROM ONWARDS 07.11.2017 08:29 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VOLT RESOURCES LTD R8L AU000000VRC9
AB/FROM ONWARDS 07.11.2017 08:29 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,015 €
|0,016 €
|-0,001 €
|-6,25%
|07.11./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000VRC9
|A2AGQP
|0,049 €
|0,010 €
= Realtime
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