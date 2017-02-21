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Ruth's Hospitality - XFRA R6R: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 21.02.2017 - 4




21.02.17 07:38
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 21.02.2017 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT WILL BE 21.02.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0,085 EUR


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16,25 € 16,309 € -0,059 € -0,36% 21.02./08:09
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
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