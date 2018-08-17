Erweiterte Funktionen
CALIMA ENERGY - XFRA R1Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.08.18 08:32
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CALIMA ENERGY R1Y AU000000CE10
AB/FROM ONWARDS 17.08.2018 08:04 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CALIMA ENERGY R1Y AU000000CE10
AB/FROM ONWARDS 17.08.2018 08:04 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,033 €
|0,033 €
|- €
|0,00%
|17.08./08:06
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000CE10
|A2DWL4
|0,050 €
|0,018 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
|Antw.
|Thema
|Zeit
|2
|Calima Energy
|16.08.18