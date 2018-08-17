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CALIMA ENERGY - XFRA R1Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.08.18 08:32
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CALIMA ENERGY R1Y AU000000CE10


AB/FROM ONWARDS 17.08.2018 08:04 CET


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AU000000CE10 A2DWL4 0,050 € 0,018 €
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