Erweiterte Funktionen



CALIMA ENERGY - XFRA R1Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




22.03.18 09:09
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CALIMA ENERGY R1Y AU000000CE10


AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 08:22 CET


Aktuell
Spektakuläre Kobalt-Übernahme in Kürze - Bis zu 2,86% Kobalt
Neuer 462% Kobalt Aktientip 2018 - Tesla und Apple vor Abnahmedeals  
 
Cameo Resources Inc.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,03 € 0,03 € -   € 0,00% 22.03./08:50
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000CE10 A2DWL4 0,045 € 0,025 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,03 € 0,00%  08:50
Frankfurt 0,026 € -10,34%  08:23
  = Realtime
Aktuell
Riesendeal - 978% Wachstum - Kursfeuerwerk. Neuer Cannabis Hot Stock nach 161.765% mit Cannabis Wheaton und 168.180% mit Canopy Growth

Quadron Cannatech Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...