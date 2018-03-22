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CALIMA ENERGY - XFRA R1Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.03.18 09:09
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CALIMA ENERGY R1Y AU000000CE10
AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 08:22 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CALIMA ENERGY R1Y AU000000CE10
AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 08:22 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,03 €
|0,03 €
|- €
|0,00%
|22.03./08:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000CE10
|A2DWL4
|0,045 €
|0,025 €
= Realtime
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