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Azonto Petroleum - XFRA R1Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.06.17 09:06
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AZONTO PETROLEUM R1Y AU000000APY1
AB/FROM ONWARDS 06.06.2017 08:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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AZONTO PETROLEUM R1Y AU000000APY1
AB/FROM ONWARDS 06.06.2017 08:30 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,007 €
|0,008 €
|-0,001 €
|-12,50%
|06.06./08:47
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000APY1
|A1XAZ7
|0,0080 €
|0,0030 €
= Realtime
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