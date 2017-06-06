Erweiterte Funktionen



Azonto Petroleum - XFRA R1Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




06.06.17 09:06
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AZONTO PETROLEUM R1Y AU000000APY1


AB/FROM ONWARDS 06.06.2017 08:30 CET


Aktuell
Riesendeals voraus - 2 Offtake-Agreements!
Chinesen investieren in diese Lithium-Aktie - Starkes Kaufsignal!  
 
Lithium Energy Products Inc.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,007 € 0,008 € -0,001 € -12,50% 06.06./08:47
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000APY1 A1XAZ7 0,0080 € 0,0030 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Hamburg 0,008 € 0,00%  08:18
Frankfurt 0,007 € -12,50%  08:45
Berlin 0,007 € -12,50%  08:47
  = Realtime
Aktuell
Riesendeals voraus - 2 Offtake-Agreements! Chinesen investieren in diese Lithium-Aktie - Starkes Kaufsignal!

Lithium Energy Products Inc.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...