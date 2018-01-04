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QUADRON CANNATECH - XFRA QU9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
04.01.18 07:47
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
QUADRON CANNATECH QU9 CA74737N1042
AB/FROM ONWARDS 04.01.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
QUADRON CANNATECH QU9 CA74737N1042
AB/FROM ONWARDS 04.01.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,62 €
|0,62 €
|- €
|0,00%
|04.01./08:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA74737N1042
|A2DRQE
|0,67 €
|0,12 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,62 €
|0,00%
|08:57
|Nasdaq OTC Other
|0,6959 $
|-9,60%
|03.01.18
= Realtime
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