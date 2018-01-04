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QUADRON CANNATECH - XFRA QU9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




04.01.18 07:47
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
QUADRON CANNATECH QU9 CA74737N1042


AB/FROM ONWARDS 04.01.2018


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CA74737N1042 A2DRQE 0,67 € 0,12 €
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