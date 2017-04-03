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Q+M DENTAL GROUP SING.L. - XFRA QMBN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




03.04.17 09:10
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
Q+M DENTAL GROUP SING.LTD QMBN SG2E73981531


AB/FROM ONWARDS 03.04.2017 08:30 CET


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0,476 € 0,472 € 0,004 € +0,85% 03.04./10:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG2E73981531 A1JXY2 0,53 € 0,43 €
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