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Q+M DENTAL GROUP SING.L. - XFRA QMBN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
03.04.17 09:10
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
Q+M DENTAL GROUP SING.LTD QMBN SG2E73981531
AB/FROM ONWARDS 03.04.2017 08:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
Q+M DENTAL GROUP SING.LTD QMBN SG2E73981531
AB/FROM ONWARDS 03.04.2017 08:30 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,476 €
|0,472 €
|0,004 €
|+0,85%
|03.04./10:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG2E73981531
|A1JXY2
|0,53 €
|0,43 €
= Realtime
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