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NOVA MINERALS - XFRA QM3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
25.07.18 08:51
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOVA MINERALS QM3 AU000000NVA2
AB/FROM ONWARDS 25.07.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOVA MINERALS QM3 AU000000NVA2
AB/FROM ONWARDS 25.07.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,013 €
|0,015 €
|-0,002 €
|-13,33%
|25.07./10:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000NVA2
|A2H9WL
|0,028 €
|0,011 €
= Realtime
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