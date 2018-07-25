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NOVA MINERALS - XFRA QM3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




25.07.18 08:51
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOVA MINERALS QM3 AU000000NVA2


AB/FROM ONWARDS 25.07.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,013 € 0,015 € -0,002 € -13,33% 25.07./10:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000NVA2 A2H9WL 0,028 € 0,011 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,024 € +20,00%  09:04
Berlin 0,018 € -10,00%  08:08
Stuttgart 0,013 € -13,33%  08:41
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