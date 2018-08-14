Erweiterte Funktionen



Austar Gold - XFRA QFOA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




14.08.18 07:41
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AUSTAR GOLD LTD QFOA AU000000AUL8


AB/FROM ONWARDS 14.08.2018


Aktuell
Übernahme - Kursfeuerwerk voraus
1.740% Kursgewinn in wenigen Wochen - Neue Gold Hot Stock 2018

Makena Resources Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,001 € 0,001 € -   € 0,00% 14.08./09:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000AUL8 A2H97W 0,011 € 0,00030 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,001 € 0,00%  08:00
Hamburg 0,001 € 0,00%  08:02
Berlin 0,001 € 0,00%  08:08
  = Realtime
Aktuell
Neuer 782% Cryptocurrency Hot Stock SponsorsOne. Nach 1.609% mit Bitcoin Group und 4.400% mit NetCents Technology

SponsorsOne Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
1 Mantle Mining - Top oder Flop? 15.10.13
RSS Feeds




Bitte warten...