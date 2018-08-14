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Austar Gold - XFRA QFOA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.08.18 07:41
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AUSTAR GOLD LTD QFOA AU000000AUL8
AB/FROM ONWARDS 14.08.2018
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AUSTAR GOLD LTD QFOA AU000000AUL8
AB/FROM ONWARDS 14.08.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,001 €
|0,001 €
|- €
|0,00%
|14.08./09:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000AUL8
|A2H97W
|0,011 €
|0,00030 €
= Realtime
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|Thema
|Zeit
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