Erweiterte Funktionen



Austar Gold - XFRA QFOA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.06.18 08:16
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AUSTAR GOLD LTD QFOA AU000000AUL8


AB/FROM ONWARDS 13.06.2018


Aktuell
Closing der Kobalt-Übernahme in Kürze - Starkes Kaufsignal
Neuer 473% Kobalt Hot Stock 2018 Cameo Cobalt

Cameo Cobalt Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,003 € 0,003 € -   € 0,00% 13.06./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000AUL8 A2H97W 0,0060 € 0,0010 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,003 € 0,00%  08:00
Hamburg 0,003 € 0,00%  08:00
Berlin 0,003 € 0,00%  08:08
  = Realtime
Aktuell
BASF Manager steigt ein - Offtake Agreement voraus? 6,76 Mio. to Lithium - 1.225% Lithium Hot Stock

E3 Metals Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
1 Mantle Mining - Top oder Flop? 15.10.13
RSS Feeds




Bitte warten...