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QUALITY CARE PROP. DL-,01 - XFRA QCN: AUSSETZUNG/SUSPENSION




27.07.18 07:45
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
QUALITY CARE PROP. DL-,01 QCN US7475451016 BAW/UFN


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