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QUALITY CARE PROP. DL-,01 - XFRA QCN: AUSSETZUNG/SUSPENSION
27.07.18 07:45
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
QUALITY CARE PROP. DL-,01 QCN US7475451016 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
QUALITY CARE PROP. DL-,01 QCN US7475451016 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|17,63 €
|17,63 €
|- €
|0,00%
|27.07./08:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US7475451016
|A2ATFU
|19,05 €
|9,94 €
= Realtime
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