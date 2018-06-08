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PARAGON CARE LTD - XFRA PXS: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




08.06.18 08:19
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PARAGON CARE LTD PXS AU000000PGC4


AB/FROM ONWARDS 08.06.2018


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0,538 € 0,523 € 0,015 € +2,87% 08.06./10:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000PGC4 A0Q4D2 0,63 € 0,42 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,467 € 0,00%  04.05.18
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