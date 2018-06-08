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PARAGON CARE LTD - XFRA PXS: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.06.18 08:19
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PARAGON CARE LTD PXS AU000000PGC4
AB/FROM ONWARDS 08.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PARAGON CARE LTD PXS AU000000PGC4
AB/FROM ONWARDS 08.06.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,538 €
|0,523 €
|0,015 €
|+2,87%
|08.06./10:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000PGC4
|A0Q4D2
|0,63 €
|0,42 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,467 €
|0,00%
|04.05.18
|Frankfurt
|0,538 €
|+2,87%
|08:04
= Realtime
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