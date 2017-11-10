Erweiterte Funktionen
TETHYAN RESOURCES - XFRA PXJ1: AUSSETZUNG/SUSPENSION
10.11.17 09:38
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TETHYAN RESOURCES LS-001 PXJ1 GB00BYVFRB16 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TETHYAN RESOURCES LS-001 PXJ1 GB00BYVFRB16 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,025 €
|0,025 €
|- €
|0,00%
|09.11./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB00BYVFRB16
|A2AMN5
|0,064 €
|0,011 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.