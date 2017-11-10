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TETHYAN RESOURCES - XFRA PXJ1: AUSSETZUNG/SUSPENSION




10.11.17 09:38
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TETHYAN RESOURCES LS-001 PXJ1 GB00BYVFRB16 BAW/UFN


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