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POLARX LTD - XFRA PX0: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.07.18 12:21
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
POLARX LTD PX0 AU000000PXX5
AB/FROM ONWARDS 27.07.2018 12:15 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
POLARX LTD PX0 AU000000PXX5
AB/FROM ONWARDS 27.07.2018 12:15 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,061 €
|0,071 €
|-0,01 €
|-14,08%
|27.07./09:26
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000PXX5
|A2DX5Z
|0,077 €
|0,045 €
= Realtime
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