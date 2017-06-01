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PUF VENTURES INC. - XFRA PU31: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.06.17 15:48
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PUF VENTURES INC. PU31 CA74530Q2053
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 15:47 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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PUF VENTURES INC. PU31 CA74530Q2053
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 15:47 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,227 €
|0,227 €
|- €
|0,00%
|01.06./16:27
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA74530Q2053
|A2AMX2
|0,34 €
|0,020 €
= Realtime
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