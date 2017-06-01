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PUF VENTURES INC. - XFRA PU31: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.06.17 15:48
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PUF VENTURES INC. PU31 CA74530Q2053


AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 15:47 CET


Aktuell
3.967% mit Millennial Lithium, 5.100% mit Pure Energy Minerals und 8.962% mit Galaxy Resources!
Neuer 700% Lithium-Aktientip - Lithium das neue Benzin!  
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,227 € 0,227 € -   € 0,00% 01.06./16:27
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA74530Q2053 A2AMX2 0,34 € 0,020 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,227 € 0,00%  31.05.17
Berlin 0,243 € 0,00%  31.05.17
  = Realtime
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