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NEXT DIGITAL LTD. - XFRA PPK: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.11.18 07:42
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEXT DIGITAL LTD. PPK HK0000271764
AB/FROM ONWARDS 20.11.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEXT DIGITAL LTD. PPK HK0000271764
AB/FROM ONWARDS 20.11.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,027 €
|0,027 €
|- €
|0,00%
|20.11./06:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HK0000271764
|A143AP
|0,037 €
|0,012 €
= Realtime
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