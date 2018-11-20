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NEXT DIGITAL LTD. - XFRA PPK: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.11.18 07:42
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEXT DIGITAL LTD. PPK HK0000271764


AB/FROM ONWARDS 20.11.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
HK0000271764 A143AP 0,037 € 0,012 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,017 € +6,25%  09.11.18
Frankfurt 0,018 € +5,88%  09:00
München 0,027 € 0,00%  09.11.18
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