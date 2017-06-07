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CN.POLYMETAL.MNG HD-0000. - XFRA PM4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
07.06.17 10:32
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CN.POLYMETAL.MNG HD-00001 PM4 KYG215841001
AB/FROM ONWARDS 07.06.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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CN.POLYMETAL.MNG HD-00001 PM4 KYG215841001
AB/FROM ONWARDS 07.06.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,024 €
|0,024 €
|- €
|0,00%
|07.06./09:51
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG215841001
|A1JRGT
|0,029 €
|0,012 €
= Realtime
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