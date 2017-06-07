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CN.POLYMETAL.MNG HD-0000. - XFRA PM4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




07.06.17 10:32
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CN.POLYMETAL.MNG HD-00001 PM4 KYG215841001


AB/FROM ONWARDS 07.06.2017


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,024 € 0,024 € -   € 0,00% 07.06./09:51
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG215841001 A1JRGT 0,029 € 0,012 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,024 € 0,00%  08:31
Frankfurt 0,02 € -16,67%  08:37
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