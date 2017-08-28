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Plains All American Pipeline - XFRA PLM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




28.08.17 17:29
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 PLM US7265031051


AB/FROM ONWARDS 28.08.2017 15:15 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
20,415 $ 20,19 $ 0,225 $ +1,11% 28.08./18:27
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US7265031051 917437 33,95 $ 18,82 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 17,391 € +2,07%  15:35
NYSE 20,415 $ +1,11%  18:27
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