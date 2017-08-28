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Plains All American Pipeline - XFRA PLM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.08.17 17:29
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 PLM US7265031051
AB/FROM ONWARDS 28.08.2017 15:15 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 PLM US7265031051
AB/FROM ONWARDS 28.08.2017 15:15 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|20,415 $
|20,19 $
|0,225 $
|+1,11%
|28.08./18:27
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US7265031051
|917437
|33,95 $
|18,82 $
= Realtime
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