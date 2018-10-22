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PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 - XFRA PIR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




22.10.18 08:36
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 PIR CNE100001MK7


AB/FROM ONWARDS 22.10.2018


Aktuell
7,92% Kobalt in Kobalt-Mine von Erfinder Thomas Edison
Bester Cobalt Hot Stock 2019 nach 10.300% mit First Cobalt

Edison Cobalt Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,405 € 0,407 € -0,002 € -0,49% 22.10./09:27
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CNE100001MK7 A1J830 0,47 € 0,35 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,407 € +0,74%  19.10.18
München 0,406 € 0,00%  09:13
Berlin 0,406 € 0,00%  18.10.18
Frankfurt 0,405 € -0,49%  08:10
  = Realtime
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