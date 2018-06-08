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PORTICO INT.H.SUB.HD-0025 - XFRA PDG1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.06.18 08:22
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PORTICO INT.H.SUB.HD-0025 PDG1 BMG7183G1015
AB/FROM ONWARDS 08.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PORTICO INT.H.SUB.HD-0025 PDG1 BMG7183G1015
AB/FROM ONWARDS 08.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,408 €
|0,286 €
|0,122 €
|+42,66%
|08.06./10:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG7183G1015
|A14WXR
|0,41 €
|0,23 €
= Realtime
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