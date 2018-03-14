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TRAVELERS COS 18/48 - XFRA PA9C: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.03.18 07:40
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRAVELERS COS 18/48 PA9C US89417EAN94
AB/FROM ONWARDS 14.03.2018 08:00 CET
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Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|99,428 $
|98,388 $
|1,04 $
|+1,06%
|14.03./11:26
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US89417EAN94
|A19XFJ
|99,43 $
|97,74 $
= Realtime
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