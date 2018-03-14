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TRAVELERS COS 18/48 - XFRA PA9C: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




14.03.18 07:40
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRAVELERS COS 18/48 PA9C US89417EAN94


AB/FROM ONWARDS 14.03.2018 08:00 CET


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US89417EAN94 A19XFJ 99,43 $ 97,74 $
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