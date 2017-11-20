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FUTURE FINTECH GRP - XFRA P9F1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.11.17 13:58
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FUTURE FINTECH GRP P9F1 US36117V1052
AB/FROM ONWARDS 20.11.2017 13:58 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FUTURE FINTECH GRP P9F1 US36117V1052
AB/FROM ONWARDS 20.11.2017 13:58 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,209 €
|1,265 €
|-0,056 €
|-4,43%
|20.11./15:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US36117V1052
|A2DTDS
|2,30 €
|1,16 €
= Realtime
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