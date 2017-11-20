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FUTURE FINTECH GRP - XFRA P9F1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.11.17 13:58
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FUTURE FINTECH GRP P9F1 US36117V1052


AB/FROM ONWARDS 20.11.2017 13:58 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,209 € 1,265 € -0,056 € -4,43% 20.11./15:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US36117V1052 A2DTDS 2,30 € 1,16 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Nasdaq 1,5184 $ 0,00%  17.11.17
Frankfurt 1,264 € -1,94%  13:58
Berlin 1,289 € -4,16%  13:55
Stuttgart 1,209 € -4,43%  14:08
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