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Exterra Resources - XFRA P4T: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.06.17 10:21
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EXTERRA RESOURCES LTD P4T AU000000EXC3
AB/FROM ONWARDS 08.06.2017 08:06 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EXTERRA RESOURCES LTD P4T AU000000EXC3
AB/FROM ONWARDS 08.06.2017 08:06 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,028 €
|0,02 €
|0,008 €
|+40,00%
|08.06./09:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000EXC3
|A1J7KF
|0,063 €
|0,020 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,028 €
|+40,00%
|08:15
= Realtime
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