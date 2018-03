Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia Immobilien":

Fuer das folgende Instrument aendert sich das Boersenkuerzel zum 26. Maerz2018:ISIN Name Kuerzel alt Kuerzel neuDE000PAT1AG3 PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON P1Z PATFor the following instrument the short code will change, effective 26.March 2018:ISIN Name Short Code old Short Code newDE000PAT1AG3 PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON P1Z PAT