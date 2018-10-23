Erweiterte Funktionen
OZNER WAT.INTL HLDG HD-0. - XFRA OZ1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.10.18 13:41
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OZNER WAT.INTL HLDG HD-01 OZ1 KYG6868L1041
AB/FROM ONWARDS 23.10.2018 13:40 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OZNER WAT.INTL HLDG HD-01 OZ1 KYG6868L1041
AB/FROM ONWARDS 23.10.2018 13:40 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,175 €
|0,183 €
|-0,008 €
|-4,37%
|23.10./14:46
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG6868L1041
|A116GX
|0,29 €
|0,17 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.