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OZNER WAT.INTL HLDG HD-0. - XFRA OZ1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.10.18 13:41
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OZNER WAT.INTL HLDG HD-01 OZ1 KYG6868L1041


AB/FROM ONWARDS 23.10.2018 13:40 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG6868L1041 A116GX 0,29 € 0,17 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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