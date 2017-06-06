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Television Broadcasts - XFRA ORG/TBCN/DJDA: DIVIDEND INFORMATION - 06.06.2017 - 6




06.06.17 07:56
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.


INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ORG XFRA BMG2108V1019 CHINA ORIENTAL GRP HD-,10 0,017 EUR *
TBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100), 0,068 EUR
DJDA XFRA BE0974259880 D'IETEREN P.S. 0,95 EUR



* The ex day 25.05.2017 was cancelled. The correct ex day is today.


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
3,172 € 3,22 € -0,048 € -1,49% 06.06./08:17
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
HK0000139300 A1KCXX 4,19 € 2,85 €
Werte im Artikel
44,73 plus
0,00%
0,25 plus
0,00%
3,22 plus
0,00%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 3,317 € 0,00%  02.06.17
Berlin 3,172 € -1,49%  08:17
München 3,299 € -2,08%  08:17
Frankfurt 3,173 € -3,70%  08:07
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