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Television Broadcasts - XFRA ORG/TBCN/DJDA: DIVIDEND INFORMATION - 06.06.2017 - 6
06.06.17 07:56
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2017 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ORG XFRA BMG2108V1019 CHINA ORIENTAL GRP HD-,10 0,017 EUR *
TBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100), 0,068 EUR
DJDA XFRA BE0974259880 D'IETEREN P.S. 0,95 EUR
* The ex day 25.05.2017 was cancelled. The correct ex day is today.
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
ORG XFRA BMG2108V1019 CHINA ORIENTAL GRP HD-,10 0,017 EUR *
TBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100), 0,068 EUR
DJDA XFRA BE0974259880 D'IETEREN P.S. 0,95 EUR
* The ex day 25.05.2017 was cancelled. The correct ex day is today.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|3,172 €
|3,22 €
|-0,048 €
|-1,49%
|06.06./08:17
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HK0000139300
|A1KCXX
|4,19 €
|2,85 €
Werte im Artikel
44,73
0,00%
0,25
0,00%
3,22
0,00%
= Realtime
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