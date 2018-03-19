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Orbotech - XFRA ORB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.03.18 14:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ORBOTECH LTD IS -,0014 ORB IL0010823388
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 14:44 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ORBOTECH LTD IS -,0014 ORB IL0010823388
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 14:44 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|63,60 $
|59,90 $
|3,70 $
|+6,18%
|19.03./16:23
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|IL0010823388
|872287
|65,75 $
|30,25 $
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|6
|ORBOTECH Ltd. - IL00108233.
|23.11.16