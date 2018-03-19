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Orbotech - XFRA ORB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




19.03.18 14:46
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ORBOTECH LTD IS -,0014 ORB IL0010823388


AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 14:44 CET


Aktuell
8 Mio. CAD für Übernahmen - Spektakuläre Übernahmen in Kürze
Neuer 706% Cannabis Hot Stock nach Kursgewinnen von bis zu 48.200% mit Aurora Cannabis  
 
Nutritional High International Inc.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
63,60 $ 59,90 $ 3,70 $ +6,18% 19.03./16:23
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IL0010823388 872287 65,75 $ 30,25 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		51,94 € +7,58%  14:43
Frankfurt 51,10 € +9,87%  16:20
Berlin 52,14 € +7,51%  15:39
Nasdaq 63,60 $ +6,18%  16:23
München 48,85 € +6,06%  08:00
Stuttgart 48,60 € +0,14%  11:37
  = Realtime
Aktuell
5 Mio. $ frisches Kapital - Riesendeals in Kürze - Starkes Kaufsignal. Neuer 851% Cannabis Hot Stock nach 10.900% mit Cannabis Wheaton

FinCanna Capital Corp.
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