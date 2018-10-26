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OBOTRITIA CAP.ANL 18/25 - XFRA OB5B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




26.10.18 08:18
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OBOTRITIA CAP.ANL 18/25 OB5B DE000A2NBFX6


AB/FROM ONWARDS 26.10.2018


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100,00 € 99,50 € 0,50 € +0,50% 26.10./08:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A2NBFX6 A2NBFX 100,00 € 99,50 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 100,00 € +0,50%  08:02
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