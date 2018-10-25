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OBOTRITIA CAP.ANL 18/25 - XFRA OB5B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
25.10.18 07:07
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OBOTRITIA CAP.ANL 18/25 OB5B DE000A2NBFX6
AB/FROM ONWARDS 25.10.2018
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OBOTRITIA CAP.ANL 18/25 OB5B DE000A2NBFX6
AB/FROM ONWARDS 25.10.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|99,50 €
|99,50 €
|- €
|0,00%
|25.10./07:42
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A2NBFX6
|A2NBFX
|99,50 €
|99,50 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|99,50 €
|0,00%
|24.09.18
= Realtime
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