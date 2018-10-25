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OBOTRITIA CAP.ANL 18/25 - XFRA OB5B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




25.10.18 07:07
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OBOTRITIA CAP.ANL 18/25 OB5B DE000A2NBFX6


AB/FROM ONWARDS 25.10.2018


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99,50 € 99,50 € -   € 0,00% 25.10./07:42
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A2NBFX6 A2NBFX 99,50 € 99,50 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 99,50 € 0,00%  24.09.18
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