FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE NICHT ANGEZEIGT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.11.2018.DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED TODAY.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMENU5 XFRA NO0003106700 SOLON EIENDOM ASA