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NH Hotel Group - XFRA NH5: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.11.17 13:40
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NH HOTEL GROUP SA NOM.EO2 NH5 ES0161560018
AB/FROM ONWARDS 20.11.2017 13:38 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NH HOTEL GROUP SA NOM.EO2 NH5 ES0161560018
AB/FROM ONWARDS 20.11.2017 13:38 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|5,53 €
|4,875 €
|0,655 €
|+13,44%
|20.11./17:18
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|ES0161560018
|853615
|5,80 €
|3,39 €
= Realtime
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