Das Instrument PRAM LU2300295123 AIS-AM.PRIME EM DR UNHDLA ETF hat seinen ersten Handelstag am 28.09.2021: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_ETP, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument PRAM LU2300295123 AIS-AM.PRIME EM DR UNHDLA ETF has its first trading date on 28.09.2021: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_ETP, SettlCurr EUR, CCP Y