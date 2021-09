Das Instrument XS5E LU2196472984 XTR.S+P500SUETF 5CEOH ETF hat seinen ersten Handelstag am 28.09.2021: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_ETP, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument XS5E LU2196472984 XTR.S+P500SUETF 5CEOH ETF has its first trading date on 28.09.2021: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_ETP, SettlCurr EUR, CCP Y