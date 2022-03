Das Instrument E2F0 FR0014008WS3 ELECTR.D.FRANCE ANR. SUBSCRIPTION_RIGHT hat seinen ersten Handelstag am 23.03.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_SUB, SettlCurr EUR, CCP Y The instrument E2F0 FR0014008WS3 ELECTR.D.FRANCE ANR. SUBSCRIPTION_RIGHT has its first trading date on 23.03.2022: CONTINUOUS AUCTION SPECIALIST, PAG PAG_SUB, SettlCurr EUR, CCP Y