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ONCOSIL MEDICAL LTD - XFRA N6A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.03.18 08:52
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ONCOSIL MEDICAL LTD N6A AU000000OSL3
AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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ONCOSIL MEDICAL LTD N6A AU000000OSL3
AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,074 €
|0,077 €
|-0,003 €
|-3,90%
|22.03./08:56
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000OSL3
|A1WZU4
|0,11 €
|0,072 €
= Realtime
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