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ONCOSIL MEDICAL LTD - XFRA N6A: AUSSETZUNG/SUSPENSION
21.03.18 08:15
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ONCOSIL MEDICAL LTD N6A AU000000OSL3 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ONCOSIL MEDICAL LTD N6A AU000000OSL3 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,077 €
|0,077 €
|- €
|0,00%
|21.03./07:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000OSL3
|A1WZU4
|0,11 €
|0,072 €
= Realtime
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