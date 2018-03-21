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ONCOSIL MEDICAL LTD - XFRA N6A: AUSSETZUNG/SUSPENSION




21.03.18 08:15
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ONCOSIL MEDICAL LTD N6A AU000000OSL3 BAW/UFN


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AU000000OSL3 A1WZU4 0,11 € 0,072 €
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