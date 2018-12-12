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Nordic American Offshore - XFRA N5O: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
12.12.18 16:19
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORDIC AMER.OFFSH. DL-,01 N5O BMG657721087
AB/FROM ONWARDS 12.12.2018 16:17 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORDIC AMER.OFFSH. DL-,01 N5O BMG657721087
AB/FROM ONWARDS 12.12.2018 16:17 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,49 $
|0,4202 $
|0,0698 $
|+16,61%
|12.12./17:48
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG657721087
|A2ASB8
|1,42 $
|0,40 $
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|5
|Nordic American Offshore - kle.
|30.08.17