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Nordic American Offshore - XFRA N5O: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




12.12.18 16:19
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORDIC AMER.OFFSH. DL-,01 N5O BMG657721087


AB/FROM ONWARDS 12.12.2018 16:17 CET


Aktuell
231 g/t Silber, 2,83% Kupfer und 11,98% Zink
Gold Aktientip für 2019 nach 773% mit Aben Resources und 5.575% mit GT Gold

CASA Minerals Inc.




 
 
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Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,49 $ 0,4202 $ 0,0698 $ +16,61% 12.12./17:48
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BMG657721087 A2ASB8 1,42 $ 0,40 $
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,384 € +18,89%  17:00
NYSE 0,49 $ +16,61%  17:48
Berlin 0,373 € +6,27%  09:20
München 0,319 € +3,24%  08:00
  = Realtime
Aktuell
2 Börsengänge für Q1 2019 bestätigt - Pipeline mit 20 Börsengängen. Bester Cannabis Aktientip 2019

Redfund Capital Corp.
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