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TYCHEAN RESOURCES LTD - XFRA N2Z: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




12.12.18 07:40
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYCHEAN RESOURCES LTD N2Z AU000000TYK2


AB/FROM ONWARDS 12.12.2018


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0,002 € 0,001 € 0,001 € +100,00% 12.12./08:20
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000TYK2 A1W54B 0,0090 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,002 € +100,00%  08:20
Hamburg 0,002 € +100,00%  08:01
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