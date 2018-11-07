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TYCHEAN RESOURCES LTD - XFRA N2Z: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
07.11.18 09:35
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYCHEAN RESOURCES LTD N2Z AU000000TYK2
AB/FROM ONWARDS 07.11.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TYCHEAN RESOURCES LTD N2Z AU000000TYK2
AB/FROM ONWARDS 07.11.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,002 €
|0,002 €
|- €
|0,00%
|07.11./08:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TYK2
|A1W54B
|0,0090 €
|0,00073 €
= Realtime
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