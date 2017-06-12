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MTS Systems - XFRA MT7: DIVIDEND INFORMATION - 12.06.2017 - 7




12.06.17 07:39
Xetra Newsboard

FOLGENDS WERTPAPIER WIRD HEUTE, AM 12.06.2017, NICHT EX DIVIDENDE
GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 21.06.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN
GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN
UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 12.06.2017, TODAY.
THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 21.06.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE
EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.268 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
54,70 $ 54,65 $ 0,05 $ +0,09% 09.06./23:54
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US5537771033 861375 59,00 $ 41,53 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 48,10 € +2,76%  09.06.17
Nasdaq 54,70 $ +0,09%  09.06.17
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