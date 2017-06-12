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MTS Systems - XFRA MT7: DIVIDEND INFORMATION - 12.06.2017 - 7
12.06.17 07:39
Xetra Newsboard
FOLGENDS WERTPAPIER WIRD HEUTE, AM 12.06.2017, NICHT EX DIVIDENDE
GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 21.06.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN
GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN
UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 12.06.2017, TODAY.
THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 21.06.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE
EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.268 EUR
GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 21.06.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN
GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN
UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 12.06.2017, TODAY.
THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 21.06.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE
EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.268 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|54,70 $
|54,65 $
|0,05 $
|+0,09%
|09.06./23:54
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US5537771033
|861375
|59,00 $
|41,53 $
= Realtime
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