CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.07.2021. Das Instrument MT2 IL0010826191 MER TELEMANAG. SOLUTIONS LTD. wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.07.2021. Aus technischen Gruenden wird der Ex-Indikator jedoch leider nicht angezeigt. Wir bitten um ihr Verstaendnis. The instrument MT2 IL0010826191 MER TELEMANAG. SOLUTIONS LTD. is traded ex capital adjustment on 28.07.2021. Due to technical reasons the ex Indicator will not be displayed. We kindly ask for your understanding.