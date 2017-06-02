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NEPTUNE GRP CONS. - XFRA MRU3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.06.17 10:32
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEPTUNE GRP CONS. MRU3 HK0000295763
AB/FROM ONWARDS 02.06.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEPTUNE GRP CONS. MRU3 HK0000295763
AB/FROM ONWARDS 02.06.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,033 €
|0,036 €
|-0,003 €
|-8,33%
|02.06./09:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HK0000295763
|A2AKB1
|0,054 €
|0,027 €
= Realtime
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