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MTR Corporation - XFRA MRI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.08.18 08:57
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MTR CORP. LTD MRI HK0066009694
AB/FROM ONWARDS 08.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MTR CORP. LTD MRI HK0066009694
AB/FROM ONWARDS 08.08.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|4,75 €
|4,75 €
|- €
|0,00%
|08.08./11:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HK0066009694
|579779
|5,12 €
|3,98 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|4,75 €
|0,00%
|06.08.18
|München
|4,64 €
|-1,49%
|10:39
|Frankfurt
|4,51 €
|-2,59%
|08:05
|Düsseldorf
|4,50 €
|-2,60%
|09:10
|Stuttgart
|4,54 €
|-2,78%
|08:07
|Berlin
|4,51 €
|-2,80%
|08:14
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|5
|MTR ++
|12.08.17