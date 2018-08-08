Erweiterte Funktionen



MTR Corporation - XFRA MRI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




08.08.18 08:57
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MTR CORP. LTD MRI HK0066009694


AB/FROM ONWARDS 08.08.2018


Aktuell
Nächster Riesendeal der Börsenstars von NexGen Energy nach 1.771%
Neuer 579% Uranium Hot Stock 2018

IsoEnergy Ltd.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
4,75 € 4,75 € -   € 0,00% 08.08./11:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
HK0066009694 579779 5,12 € 3,98 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		4,75 € 0,00%  06.08.18
München 4,64 € -1,49%  10:39
Frankfurt 4,51 € -2,59%  08:05
Düsseldorf 4,50 € -2,60%  09:10
Stuttgart 4,54 € -2,78%  08:07
Berlin 4,51 € -2,80%  08:14
  = Realtime
Aktuell
Europäisches Cannabis IPO voraus. Neuer Cannabis Hot Stock plant Cannabis Börsengänge

Kaneh Bosm Biotechnology Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
5 MTR ++ 12.08.17
RSS Feeds




Bitte warten...