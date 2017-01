DIE FOLGENDEN AKTIEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING SHARES ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILMETALIKO RESOURCES LTD MK8 AU000000MKO8 BAW/UFNNORTHEAST ELEC.DEV. NE4H CNE1000003V0 BAW/UFN