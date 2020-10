Weitere Suchergebnisse zu "NetEase ADR":

Fuer folgende Geschaefte in der ISIN US64110W1027, Wertpapier-Name: NETEASE INC. ADR/5 , wird ein Mistrade-Antrag geprueft: Datum Zeit Volumen Preis 02.10.2020 08:25:46 19 378,3 02.10.2020 08:27:02 8 378,3 02.10.2020 08:27:15 7 375,25 02.10.2020 08:27:28 6 375,35 02.10.2020 08:30:13 9 374,65 02.10.2020 08:30:23 9 373,6 02.10.2020 08:35:40 100 381,2 02.10.2020 08:36:18 15 377,05 02.10.2020 08:51:46 9 365 02.10.2020 09:02:33 40 365 02.10.2020 09:03:00 15 362 Fair Value lt. Antragsteller: 78,5 EUR