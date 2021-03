Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000PB8C0P8, Wertpapier-Name: BNP PAR.ISS. O.E. ETC , wird ein Mistrade-Antrag geprueft: Datum Zeit Volumen Preis 25.03.2021 09:16:54 750 65,495 Fair Value lt. Antragsteller: 72,8 EUR