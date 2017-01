Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000A2BPGN0, Wertpapier-Name:SIEMENS AG NA O.N. NEUE , wird ein Mistrade-Antrag geprueft:Datum Zeit Volumen Preis09.01.2017 14:45:51 3 Stk. 147 EuroFair Value lt. Antragsteller: 137 EUR