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Goldin Properties - XFRA MF9A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.03.17 09:49
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOLDIN PROPER.HLDG. MF9A HK0283012463


AB/FROM ONWARDS 21.03.2017 08:00 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,806 € 0,766 € 0,04 € +5,22% 21.03./09:50
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
HK0283012463 358069 0,89 € 0,30 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,806 € +5,22%  08:10
Frankfurt 0,807 € +3,33%  08:20
München 0,779 € 0,00%  10.03.17
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