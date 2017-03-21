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Goldin Properties - XFRA MF9A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
21.03.17 09:49
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOLDIN PROPER.HLDG. MF9A HK0283012463
AB/FROM ONWARDS 21.03.2017 08:00 CET
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GOLDIN PROPER.HLDG. MF9A HK0283012463
AB/FROM ONWARDS 21.03.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,806 €
|0,766 €
|0,04 €
|+5,22%
|21.03./09:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HK0283012463
|358069
|0,89 €
|0,30 €
= Realtime
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