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Recylex - XFRA MEP: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.04.18 07:55
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RECYLEX S.A. EO 0,37 MEP FR0000120388


AB/FROM ONWARDS 13.04.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0000120388 852496 15,97 € 3,08 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 11,47 € +9,97%  08:07
Berlin 11,49 € +9,74%  08:08
Stuttgart 11,47 € +2,32%  08:08
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