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Recylex - XFRA MEP: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.04.18 07:55
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RECYLEX S.A. EO 0,37 MEP FR0000120388
AB/FROM ONWARDS 13.04.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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RECYLEX S.A. EO 0,37 MEP FR0000120388
AB/FROM ONWARDS 13.04.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|11,47 €
|11,21 €
|0,26 €
|+2,32%
|13.04./08:14
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0000120388
|852496
|15,97 €
|3,08 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|Recylex SA Recycle boombast.
|28.06.12