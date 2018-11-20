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AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ - XFRA M9O: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.11.2018 - 5




20.11.18 08:00
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 20.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.11.2018. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
M9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
12,72 € 12,68 € 0,04 € +0,32% 20.11./09:09
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FI4000048418 A1J8XD 19,24 € 12,68 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 12,72 € +0,32%  08:09
Stuttgart 12,74 € -1,09%  08:05
Berlin 12,10 € -6,49%  08:14
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