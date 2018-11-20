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AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ - XFRA M9O: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.11.2018 - 5
20.11.18 08:00
Xetra Newsboard
FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 20.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.11.2018. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
M9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
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TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
M9O XFRA FI4000048418 AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|12,72 €
|12,68 €
|0,04 €
|+0,32%
|20.11./09:09
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FI4000048418
|A1J8XD
|19,24 €
|12,68 €
= Realtime
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